WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618

Scottish Mortgage Investment Trust-Performance 06.01.2026 10:03:44

FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Scottish Mortgage Investment Trust-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,65 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 377,358 Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie auf 12,00 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 528,30 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 352,83 Prozent.

Scottish Mortgage Investment Trust wurde am Markt mit 12,86 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

