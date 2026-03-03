Scottish Mortgage Investment Trust Aktie

Scottish Mortgage Investment Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Scottish Mortgage Investment Trust-Investment im Blick 03.03.2026 10:04:01

FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Scottish Mortgage Investment Trust-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie betrug an diesem Tag 2,50 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investierten, hätten nun 40,000 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 483,60 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Papiers am 02.03.2026 auf 12,09 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 383,60 Prozent.

Scottish Mortgage Investment Trust erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Scottish Mortgage Investment Trust Plc

mehr Nachrichten