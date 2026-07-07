Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618
|Lukrativer Scottish Mortgage Investment Trust-Einstieg?
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07.07.2026 10:03:50
FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,46 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,475 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 233,60 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Anteils am 06.07.2026 auf 15,10 GBP belief. Damit wäre die Investition um 133,60 Prozent gestiegen.
Scottish Mortgage Investment Trust war somit zuletzt am Markt 16,44 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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