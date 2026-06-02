Scottish Mortgage Investment Trust Aktie

Scottish Mortgage Investment Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618

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Scottish Mortgage Investment Trust-Investition im Blick 02.06.2026 10:04:20

FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie an diesem Tag bei 9,80 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert hat, hat nun 102,062 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.06.2026 1 558,48 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15,27 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 55,85 Prozent.

Der Marktwert von Scottish Mortgage Investment Trust betrug jüngst 16,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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