FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,44 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,589 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.05.2026 150,89 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,25 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 50,89 Prozent.

Der Börsenwert von Scottish Mortgage Investment Trust belief sich jüngst auf 15,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at