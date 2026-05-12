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Scottish Mortgage Investment Trust Aktie

Scottish Mortgage Investment Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618

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Investmentbeispiel 12.05.2026 10:04:15

FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,21 GBP. Bei einem Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 161,031 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Scottish Mortgage Investment Trust-Papiers auf 14,27 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 297,10 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 129,71 Prozent zugenommen.

Scottish Mortgage Investment Trust markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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