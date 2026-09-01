Scottish Mortgage Investment Trust Aktie

Scottish Mortgage Investment Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618

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Profitable Scottish Mortgage Investment Trust-Investition? 01.09.2026 10:03:56

FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile an diesem Tag 6,90 GBP wert. Bei einem Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 449,275 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 21 630,43 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,93 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 116,30 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Scottish Mortgage Investment Trust zuletzt 16,13 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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