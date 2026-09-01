Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618
|Profitable Scottish Mortgage Investment Trust-Investition?
|
01.09.2026 10:03:56
FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile an diesem Tag 6,90 GBP wert. Bei einem Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 449,275 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 21 630,43 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,93 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 116,30 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Scottish Mortgage Investment Trust zuletzt 16,13 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scottish Mortgage Investment Trust Plc
Analysen zu Scottish Mortgage Investment Trust Plc
Aktien in diesem Artikel
|Scottish Mortgage Investment Trust Plc
|16,86
|-1,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag nahe der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit kräftigen Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.