FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile an diesem Tag 8,15 GBP wert. Bei einem Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 226,693 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.04.2026 15 554,47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,68 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +55,54 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Scottish Mortgage Investment Trust eine Börsenbewertung in Höhe von 13,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at