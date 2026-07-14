Scottish Mortgage Investment Trust Aktie

Scottish Mortgage Investment Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Scottish Mortgage Investment Trust-Investment? 14.07.2026 10:03:55

FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13,27 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 75,358 Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 085,15 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Papiers am 13.07.2026 auf 14,40 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,52 Prozent gesteigert.

Der Scottish Mortgage Investment Trust-Wert an der Börse wurde auf 16,01 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Scottish Mortgage Investment Trust Plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Scottish Mortgage Investment Trust Plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Scottish Mortgage Investment Trust Plc 16,57 -1,72% Scottish Mortgage Investment Trust Plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit schwacher Tendenz -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten tiefer. In Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen