FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13,27 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 75,358 Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 085,15 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Papiers am 13.07.2026 auf 14,40 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,52 Prozent gesteigert.

Der Scottish Mortgage Investment Trust-Wert an der Börse wurde auf 16,01 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at