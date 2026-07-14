Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618
|Profitables Scottish Mortgage Investment Trust-Investment?
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14.07.2026 10:03:55
FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13,27 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 75,358 Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 085,15 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Papiers am 13.07.2026 auf 14,40 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,52 Prozent gesteigert.
Der Scottish Mortgage Investment Trust-Wert an der Börse wurde auf 16,01 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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