FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie Anlegern gebracht.

Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile bei 6,43 GBP. Bei einem Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 155,569 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 369,32 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Anteils am 26.10.2026 auf 15,23 GBP belief. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 2 369,32 GBP entspricht einer Performance von +136,93 Prozent.

Der Marktwert von Scottish Mortgage Investment Trust betrug jüngst 15,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at