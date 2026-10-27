Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618
|Lukrative Scottish Mortgage Investment Trust-Investition?
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27.10.2026 10:03:29
FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 3 Jahren verdient
Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile bei 6,43 GBP. Bei einem Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 155,569 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 369,32 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Anteils am 26.10.2026 auf 15,23 GBP belief. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 2 369,32 GBP entspricht einer Performance von +136,93 Prozent.
Der Marktwert von Scottish Mortgage Investment Trust betrug jüngst 15,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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