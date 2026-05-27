Segro Aktie

Segro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88

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Rentabler Segro-Einstieg? 27.05.2026 10:03:35

FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Segro-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Segro-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Segro-Anteile an diesem Tag bei 4,20 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Segro-Aktie investiert, befänden sich nun 238,373 Segro-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.05.2026 auf 7,17 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 710,09 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 710,09 GBP entspricht einer Performance von +71,01 Prozent.

Segro wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,67 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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