Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Lohnende Segro-Anlage?
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01.07.2026 10:04:13
FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor einem Jahr abgeworfen
Am 01.07.2025 wurden Segro-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Segro-Anteile bei 6,91 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die Segro-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,476 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,69 GBP, da sich der Wert eines Segro-Papiers am 30.06.2026 auf 8,75 GBP belief. Mit einer Performance von +26,69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Segro war somit zuletzt am Markt 11,88 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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