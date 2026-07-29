FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Segro-Aktie Investoren gebracht.

Die Segro-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Segro-Anteile bei 6,46 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Segro-Papier investiert hätte, befänden sich nun 154,703 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Segro-Aktie auf 9,97 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 543,01 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 54,30 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Segro eine Börsenbewertung in Höhe von 13,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at