Segro Aktie

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WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88

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Investmentbeispiel 05.08.2026 10:03:52

FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Segro-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Segro-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Segro-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Segro-Anteile 7,46 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Segro-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 339,764 Segro-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 13 060,02 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9,75 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,60 Prozent vermehrt.

Am Markt war Segro jüngst 12,99 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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