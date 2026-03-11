Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Lukrative Segro-Investition?
|
11.03.2026 10:03:51
FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Segro-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die Segro-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,00 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Segro-Aktie investierten, hätten nun 1 429,388 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Segro-Papiers auf 7,55 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 794,74 GBP wert. Mit einer Performance von +7,95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Segro eine Marktkapitalisierung von 10,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Segro PLC (REIT)
|
10:03
|FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Segro-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
09.03.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt (finanzen.at)
|
09.03.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
09.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
04.03.26
|FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Segro von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Optimismus in London: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
25.02.26
|FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Segro von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Segro PLC (REIT)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Segro PLC (REIT)
|8,60
|-0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.