FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Segro-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Segro-Aktie Anlegern gebracht.

Die Segro-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,00 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Segro-Aktie investierten, hätten nun 1 429,388 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Segro-Papiers auf 7,55 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 794,74 GBP wert. Mit einer Performance von +7,95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Segro eine Marktkapitalisierung von 10,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

