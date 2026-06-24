FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Segro von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Segro eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Segro-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,79 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Segro-Aktie investiert, befänden sich nun 2 637,374 Segro-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Segro-Papiers auf 7,42 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 569,32 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 95,69 Prozent.

Der Segro-Wert an der Börse wurde auf 10,06 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at