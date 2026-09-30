FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Segro von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Segro-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Segro-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 7,19 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Segro-Aktie investiert hätte, hätte er nun 139,005 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 9,38 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 303,31 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,33 Prozent gesteigert.

Segro wurde am Markt mit 12,70 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at