Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Hochrechnung
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19.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Segro von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Segro-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 4,26 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Segro-Aktie investierten, hätten nun 234,525 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 9,57 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 245,35 GBP wert. Mit einer Performance von +124,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Segro jüngst 12,87 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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