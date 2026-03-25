FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Segro-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Segro gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Segro-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,29 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Segro-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 107,689 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 730,56 GBP, da sich der Wert eines Segro-Anteils am 24.03.2026 auf 6,78 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 26,94 Prozent vermindert.

Segro war somit zuletzt am Markt 9,17 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at