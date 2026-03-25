Segro Aktie

Segro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 25.03.2026 10:04:44

FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Segro-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Segro gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Segro-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,29 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Segro-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 107,689 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 730,56 GBP, da sich der Wert eines Segro-Anteils am 24.03.2026 auf 6,78 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 26,94 Prozent vermindert.

Segro war somit zuletzt am Markt 9,17 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Segro PLC (REIT)

mehr Nachrichten

Analysen zu Segro PLC (REIT)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Segro PLC (REIT) 7,90 -0,63% Segro PLC (REIT)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen