FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Segro-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Segro-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Segro-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Segro-Aktie an diesem Tag 10,32 GBP wert. Bei einem Segro-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,691 Segro-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Segro-Papiers auf 6,88 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,64 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 33,36 Prozent.

Segro wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,30 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at