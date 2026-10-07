FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Segro-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Segro-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Segro-Papier statt. Diesen Tag beendete die Segro-Aktie bei 12,09 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Segro-Papier investiert hätte, hätte er nun 827,472 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (9,20 GBP), wäre das Investment nun 7 614,40 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 23,86 Prozent verkleinert.

Alle Segro-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at