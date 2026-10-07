Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Frühe Investition
|
07.10.2026 10:03:42
FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Segro-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Segro-Papier statt. Diesen Tag beendete die Segro-Aktie bei 12,09 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Segro-Papier investiert hätte, hätte er nun 827,472 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (9,20 GBP), wäre das Investment nun 7 614,40 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 23,86 Prozent verkleinert.
Alle Segro-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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