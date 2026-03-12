Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Severn Trent-Investition
|
12.03.2026 10:03:19
FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Severn Trent-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Severn Trent-Aktie letztlich bei 20,63 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 484,731 Severn Trent-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.03.2026 auf 30,87 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 963,65 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 49,64 Prozent.
Am Markt war Severn Trent jüngst 9,30 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Severn Trent plc
Aktien in diesem Artikel
|Severn Trent plc
|36,60
|2,23%
