FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Severn Trent-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Severn Trent-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 22,39 GBP. Bei einem Severn Trent-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,466 Severn Trent-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 31,92 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 142,56 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,56 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Severn Trent zuletzt 9,53 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at