Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Profitable Severn Trent-Investition?
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07.05.2026 10:03:46
FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Severn Trent-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 22,40 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 44,643 Severn Trent-Aktien im Depot. Die gehaltenen Severn Trent-Aktien wären am 06.05.2026 1 437,05 GBP wert, da der Schlussstand 32,19 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 43,71 Prozent erhöht.
Severn Trent wurde am Markt mit 9,46 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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