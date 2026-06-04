FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Severn Trent-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Severn Trent-Papier statt. Der Schlusskurs der Severn Trent-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22,63 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 441,891 Severn Trent-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.06.2026 auf 29,18 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 894,39 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,94 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Severn Trent belief sich zuletzt auf 8,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at