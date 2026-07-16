FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Severn Trent-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Severn Trent-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 24,53 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Severn Trent-Aktie investierten, hätten nun 407,664 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 164,70 GBP, da sich der Wert einer Severn Trent-Aktie am 15.07.2026 auf 29,84 GBP belief. Damit wäre die Investition um 21,65 Prozent gestiegen.

Severn Trent wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,08 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at