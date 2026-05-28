Severn Trent Aktie

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WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72

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Performance im Blick 28.05.2026 10:03:14

FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Severn Trent eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Severn Trent-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24,50 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Severn Trent-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,821 Severn Trent-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 271,18 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Anteils am 27.05.2026 auf 31,14 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 271,18 GBP, was einer positiven Performance von 27,12 Prozent entspricht.

Severn Trent wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,45 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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