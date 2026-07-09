FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Severn Trent-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Severn Trent-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Severn Trent-Aktie bei 26,61 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Severn Trent-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,580 Severn Trent-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.07.2026 gerechnet (29,62 GBP), wäre das Investment nun 1 113,12 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,31 Prozent.

Severn Trent markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at