Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Severn Trent-Investition im Blick
|
15.01.2026 10:03:27
FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Severn Trent-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Severn Trent-Aktie an diesem Tag bei 20,84 GBP. Bei einem Severn Trent-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,798 Severn Trent-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 14.01.2026 133,35 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,79 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 33,35 Prozent.
Der Börsenwert von Severn Trent belief sich zuletzt auf 8,27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Severn Trent plc
|
15.01.26
|FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.01.26