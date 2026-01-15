FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Severn Trent-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Severn Trent-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Severn Trent-Aktie an diesem Tag bei 20,84 GBP. Bei einem Severn Trent-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,798 Severn Trent-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 14.01.2026 133,35 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,79 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 33,35 Prozent.

Der Börsenwert von Severn Trent belief sich zuletzt auf 8,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at