FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Severn Trent-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Severn Trent-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 27,57 GBP. Bei einem Severn Trent-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,627 Severn Trent-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.02.2026 116,29 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 32,06 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 16,29 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Severn Trent belief sich jüngst auf 9,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

