Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Severn Trent-Investment im Blick
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21.05.2026 10:03:40
FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Severn Trent-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Severn Trent-Papier letztlich bei 28,13 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Severn Trent-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,555 Severn Trent-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109,49 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Anteils am 20.05.2026 auf 30,80 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 9,49 Prozent gleich.
Der Severn Trent-Wert an der Börse wurde auf 9,07 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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