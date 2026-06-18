FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Severn Trent-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Severn Trent-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Severn Trent-Papier bei 27,04 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Severn Trent-Papier investiert hätte, hätte er nun 36,982 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.06.2026 auf 29,04 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 073,96 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 7,40 Prozent.

Zuletzt verbuchte Severn Trent einen Börsenwert von 8,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at