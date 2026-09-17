FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Severn Trent-Investment gewesen.

Am 17.09.2021 wurden Severn Trent-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Severn Trent-Papier bei 27,90 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Severn Trent-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 358,451 Anteilen. Die gehaltenen Severn Trent-Papiere wären am 16.09.2026 10 782,21 GBP wert, da der Schlussstand 30,08 GBP betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 7,82 Prozent gesteigert.

Am Markt war Severn Trent jüngst 8,91 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at