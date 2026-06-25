FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Severn Trent von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Severn Trent-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Severn Trent-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 25,13 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Severn Trent-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 397,931 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.06.2026 11 675,29 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 29,34 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 16,75 Prozent.

Zuletzt verbuchte Severn Trent einen Börsenwert von 8,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at