Severn Trent Aktie

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WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72

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Lukrative Severn Trent-Anlage? 29.10.2026 10:03:33

FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Severn Trent-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Severn Trent-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Severn Trent-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,97 GBP. Bei einem Severn Trent-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 357,526 Severn Trent-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2026 11 633,89 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 32,54 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,34 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Severn Trent einen Börsenwert von 9,83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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