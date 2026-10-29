Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Lukrative Severn Trent-Anlage?
|
29.10.2026 10:03:33
FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Severn Trent-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Severn Trent-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,97 GBP. Bei einem Severn Trent-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 357,526 Severn Trent-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2026 11 633,89 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 32,54 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,34 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Severn Trent einen Börsenwert von 9,83 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Severn Trent plc
|
29.10.26
|FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Severn Trent-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
22.10.26
|FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Severn Trent-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
16.10.26
|Zuversicht in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
16.10.26
|Minuszeichen in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
15.10.26
|FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Severn Trent von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.10.26
|FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.10.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Mittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Severn Trent plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Severn Trent plc
|39,84
|1,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.