Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Profitabler Severn Trent-Einstieg?
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26.03.2026 10:03:29
FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Severn Trent von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Severn Trent-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 28,16 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Severn Trent-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,511 Severn Trent-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 060,72 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Anteils am 25.03.2026 auf 29,87 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,07 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Severn Trent belief sich zuletzt auf 9,00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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