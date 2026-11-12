FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Severn Trent von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Severn Trent-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Severn Trent-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28,30 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35,336 Severn Trent-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 1 164,66 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 32,96 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,47 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Severn Trent belief sich jüngst auf 9,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at