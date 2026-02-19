FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Severn Trent von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Severn Trent-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Severn Trent-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Severn Trent-Anteile betrug an diesem Tag 24,43 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Severn Trent-Papier investiert hätte, hätte er nun 409,333 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 926,73 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Papiers am 18.02.2026 auf 31,58 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,27 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Severn Trent bezifferte sich zuletzt auf 9,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at