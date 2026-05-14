Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Lukrativer Severn Trent-Einstieg?
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14.05.2026 10:03:37
FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Severn Trent von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Severn Trent-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,92 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 385,802 Severn Trent-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Severn Trent-Aktie auf 31,08 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 990,74 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,91 Prozent angewachsen.
Severn Trent wurde am Markt mit 9,42 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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