Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Rentable Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anlage?
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05.05.2026 10:03:51
FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren eingefahren
Am 05.05.2023 wurde das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an diesem Tag 23,91 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,832 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere. Die gehaltenen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien wären am 01.05.2026 1 376,28 GBP wert, da der Schlussstand 32,90 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,63 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Shell (ex Royal Dutch Shell) eine Marktkapitalisierung von 183,74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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