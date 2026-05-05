Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anlage? 05.05.2026 10:03:51

FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 05.05.2023 wurde das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an diesem Tag 23,91 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,832 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere. Die gehaltenen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien wären am 01.05.2026 1 376,28 GBP wert, da der Schlussstand 32,90 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,63 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Shell (ex Royal Dutch Shell) eine Marktkapitalisierung von 183,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

mehr Nachrichten