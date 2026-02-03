FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr abgeworfen

Shell Aktie
Vor 1 Jahr wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an der Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile bei 31,85 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,140 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers auf 32,23 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,18 EUR wert. Damit wäre die Investition 1,18 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Shell (ex Royal Dutch Shell) eine Marktkapitalisierung von 183,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
