Shell Aktie

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WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment 23.06.2026 10:04:02

FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 26,84 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert, befänden sich nun 372,578 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 209,02 GBP, da sich der Wert einer Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie am 22.06.2026 auf 30,09 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 12,09 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Shell (ex Royal Dutch Shell) eine Marktkapitalisierung von 166,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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16.06.26 Shell Neutral UBS AG
10.06.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
12.05.26 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Shell (ex Royal Dutch Shell) 34,89 0,30% Shell (ex Royal Dutch Shell)

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