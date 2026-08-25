FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23,79 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 420,433 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 33,97 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 282,11 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 14 282,11 GBP, was einer positiven Performance von 42,82 Prozent entspricht.

Shell (ex Royal Dutch Shell) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 190,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at