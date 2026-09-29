Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Lukrative Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition?
|
29.09.2026 10:03:33
FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 16,51 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 60,558 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.09.2026 2 213,10 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 36,55 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +121,31 Prozent.
Shell (ex Royal Dutch Shell) war somit zuletzt am Markt 206,09 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
10:03
|FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.09.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.09.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Optimismus in London: FTSE 100-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
25.09.26
|STOXX 50-Handel aktuell: mittags Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
25.09.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|42,41
|-0,11%