Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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Lukrative Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition? 29.09.2026 10:03:33

FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 16,51 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 60,558 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.09.2026 2 213,10 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 36,55 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +121,31 Prozent.

Shell (ex Royal Dutch Shell) war somit zuletzt am Markt 206,09 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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25.09.26 Shell Neutral UBS AG
24.09.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
14.09.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Shell (ex Royal Dutch Shell) 42,41 -0,11% Shell (ex Royal Dutch Shell)

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