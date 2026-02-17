Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Frühes Investment
|
17.02.2026 10:11:40
FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 17.02.2021 wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie betrug an diesem Tag 14,46 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 691,565 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.02.2026 19 816,79 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28,66 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 98,17 Prozent gleich.
Shell (ex Royal Dutch Shell) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 163,22 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
