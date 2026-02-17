FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 17.02.2021 wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie betrug an diesem Tag 14,46 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 691,565 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.02.2026 19 816,79 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28,66 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 98,17 Prozent gleich.

Shell (ex Royal Dutch Shell) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 163,22 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at