FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an diesem Tag 17,70 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert, befänden sich nun 564,908 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 40,00 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 593,51 GBP wert. Damit wäre die Investition 125,94 Prozent mehr wert.

Am Markt war Shell (ex Royal Dutch Shell) jüngst 227,31 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at