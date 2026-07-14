FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile bei 19,87 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 503,267 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 13.07.2026 auf 31,09 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 646,59 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56,47 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Shell (ex Royal Dutch Shell) belief sich zuletzt auf 169,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at