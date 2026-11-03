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Shell Aktie

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WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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Langfristige Performance 03.11.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19,44 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,144 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 201,69 GBP, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteils am 02.11.2026 auf 39,21 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 101,69 Prozent vermehrt.

Shell (ex Royal Dutch Shell) wurde am Markt mit 229,26 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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02.11.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Shell Neutral UBS AG
29.10.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
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Shell (ex Royal Dutch Shell) 46,51 -0,53% Shell (ex Royal Dutch Shell)

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