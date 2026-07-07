Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition im Blick 07.07.2026 10:03:50

FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,48 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 69,066 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 06.07.2026 2 011,55 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 29,13 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 101,15 Prozent gesteigert.

Alle Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 161,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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