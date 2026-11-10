FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment gewesen.

Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 28,75 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 34,789 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile wären am 09.11.2026 1 287,53 GBP wert, da der Schlussstand 37,01 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 28,75 Prozent vermehrt.

Shell (ex Royal Dutch Shell) war somit zuletzt am Markt 211,39 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at